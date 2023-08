Bilancio degli eventi estivi "Spesi circa 170mila euro"

di Antonio Tubaldi

E’ di circa 170mila euro la spesa provvisoria per gli eventi estivi che ha messo in bilancio il Comune di Recanati fra costi organizzativi e contributi a chi s’impegna a realizzare le varie manifestazioni. Si aggiungono alla lista della spesa di cui avevamo già scritto la Pro Loco con la somma di 29mila euro, l’associazione Whats Art per "Recanati Art Festival" (contributo di 13mial euro), la Civica Scuola di Musica "B. Gigli" per il "Kammerfestival" (impegno di spesa di 5mila euro) ,"Lunaria", Notturni di musica e poesia organizzati da Musicultura e altre minori a vari professionisti per organizzazione e sicurezza. È l’Amat a gestire amministrativamente l’evento e a questo il Comune di Recanati ha già deliberato l’assegnazione di un contributo di 60mila euro, affidando la redazione dei piani di sicurezza (dei due eventi di Lunaria e dei due del Gof Gigli opera festival in piazza Leopardi) allo Studio di Architettura IBiti Associati dietro un compenso lordo di 2.030 euro. Per "Due Passi nel Folk" che si è tenuto nell’ultimo weekend a Castelnuovo il Comune ha deliberato un contributo di 5mila euro per il Circolo Acli di Castelnuovo mentre per il Gof, due concerti lirici proposti dall’Associazione VillaInCanto di Castelfidardo l’impegno di spesa è di 20mila euro. Infine per il "Cinema sotto le sue stelle" con la sua suggestiva programmazione la spesa a favore del Circolo del Cinema Recanati organizzatore dell’evento è di 5.832 euro comprensiva del costo per il noleggio di attrezzature, l’assistenza tecnica e i diritti Siae. Ma ci sono poi le spese collaterali proprie dell’estate. Nonostante le polemiche sollevate da Fratelli d’Italia, che hanno lamentato come all’indomani di alcuni appuntamenti, che hanno richiamato in città numerosi spettatori, "i bidoni dell’immondizia erano straripanti e aperti", l’amministrazione ha pensato a un puntuale servizio di pulizia, facchinaggio ed allestimento spazi, montaggio e smontaggio palchi, trasporto materiali, allestimento sedute e quanto altro. L’incarico, visto che il Comune non dispone di personale sufficiente, è stato affidato alla ditta Service One di Castorano che ha quantificato in 1.025 le ore di lavoro necessarie e quindi un costo complessivo lordo di euro 21.884 euro. Altri soldi saranno, poi, necessari per le tante associazioni impegnate nell’organizzazione degli eventi.