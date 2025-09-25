Bilancio di previsione. Le variazioni in consiglio

Torna a riunirsi il consiglio comunale di San Severino. Lunedì l’assise settempedana, convocata per le 19 nella sala consiliare del palazzo comunale in piazza del Popolo, subito dopo gli interventi del sindaco sarà chiamata ad approvare il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024 e il Documento unico di programmazione per il triennio 2026-2028, insieme con le variazioni del bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Successivamente, si discuterà della sostituzione di un componente una commissione consiliare e a quella dell’individuazione del valore della concessione per l’affidamento della gestione della piscina in località Taccoli. All’ordine del giorno, anche l’approvazione del secondo aggiornamento al programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il 2025 – 2027, la verifica dell’andamento della società Assem spa, e la costituzione di una servitù per la realizzazione del metanodotto tra il Comune e la Snam Rete Gas Spa.

L’assise sarà infine chiamata ad esprimersi su un atto di indirizzo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed eliminazione dei vincoli sugli alloggi realizzati in edilizia convenzionata, alla luce delle ultime modifiche normative, e ad approvare lo schema di convenzione sui rapporti tra la Centrale unica di committenza e l’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione e i soggetti pubblici all’interno dell’area del cratere per l’affidamento di contratti di appalto, di partenariato pubblico e privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti all’ingegneria e l’architettura.