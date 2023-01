"Bilancio di previsione non approvato, difficile accedere ai fondi"

Alessandro Rovazzani, consigliere di minoranza con ‘Porto Recanati 21-26’, traccia il suo bilancio sull’anno appena passato e parla di "inoperosità della giunta RiccettiMichelini che pare più interessata a impegnarsi sull’immagine e sulla autocelebrazione piuttosto che su programmi di sviluppo e cambiamento della città". In un comunicato, Rovazzani passa all’attacco. "La giunta RiccettiMichelini non presentò il bilancio di previsione per il 2022 entro il 31 dicembre 2021, adducendo la scusante della brevità del tempo trascorso dal suo insediamento – afferma –. Anche quest’anno però, a ormai quindici mesi dall’occupazione di Palazzo Volpini, il bilancio di previsione non è stato approvato, per cui il Comune potrà procedere in esercizio provvisorio, potendo impegnare (ogni mese) solo un dodicesimo di quanto indicato nel bilancio consuntivo 2021. Ottimo risultato in negativo. Basti pensare che Comuni, a noi limitrofi, hanno già provveduto ad approvare il bilancio di previsione. Ciò significa che nonostante tutti i proclami di questa giunta che quotidianamente inonda i social sarà piuttosto difficile programmare investimenti e tutto questo renderà più difficile la possibilità di accedere ai fondi del Pnrr". Perciò, secondo Rovazzani, "l’effettiva novità della giunta RiccettiMichelini, è la perfetta continuità di pochezza e visione per il futuro della città con la precedente giunta Mozzicafreddo. E pensare che l’amministrazione, in campagna elettorale, ha sempre dichiarato che sarebbe stata diversa da chi l’aveva preceduta. La realtà, invece, ha dimostrato che sino a oggi la giunta RiccettiMichelini ha solo saputo imitare (spesso in maniera anche peggiore) il modus operandi della precedente amministrazione, sempre contestata per il suo modo di fare anche nei confronti delle opposizioni".