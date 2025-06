"Bilancio dimezzato e poche opere pubbliche"

"Questa amministrazione aveva votato a marzo dell’anno scorso un bilancio di previsione che ammontava a 48 milioni di euro, con 22 milioni destinati alle opere pubbliche. Peccato che l’altroieri, in consiglio comunale, è stato approvato il rendiconto del 2024 e vede un bilancio ridotto a 27 milioni, con poco più di un milione di opere pubbliche realizzate". È quanto denunciano Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani, entrambi consiglieri del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26. Le loro critiche arrivano dopo il consiglio comunale di giovedì, nel corso del quale la giunta del sindaco Andrea Michelini ha votato e approvato il rendiconto di bilancio del 2024.

"Sia a marzo che a novembre avevamo chiesto all’assessore competente, Loredana Zoppi, di assicurarci che non fosse un bilancio fasullo e quindi di garantire che fossero poi realizzate tutte le opere pubbliche, stimate in 22 milioni – dicono Nalmodi e Rovazzani –. In realtà, tra i lavori pubblici erano compresi anche i nove milioni per le nuove scogliere a protezione del litorale di Scossicci. Ma alla fine, come si è visto in consiglio comunale, nel rendiconto del 2024 il bilancio è sceso a 27 milioni e tra le opere pubbliche sono state effettuati solo un milione e 300mila euro di lavori. E c’è dell’altro. In quei 27 milioni di bilancio – aggiungono ancora – sono compresi anche sette milioni nel fondo pluriennale vincolato, ossia soldi già impegnati con determine per opere non realizzate negli anni precedenti. Questa è una presa in giro per i cittadini, almeno gli amministratori chiedano scusa a tutta la città per la loro incompetenza. Porto Recanati merita di meglio".

Le perplessità dei due consiglieri del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-16 toccano pure altri aspetti legati alla gestione delle risorse economiche. "L’avanzo di competenza del 2024 ammonta a cinque milioni di euro e si tratta di soldi pagati dai cittadini, ma poi non tramutati in opere e servizi – riprendono Nalmodi e Rovazzani –. In particolare, queste risorse sono state risparmiate in settori importantissimi, tra cui 121.655 euro per ordine pubblico e sicurezza, 119.350 per diritto allo studio e istruzione e 117.675 per politiche sociali e familiari. Ci saremmo aspettati che venissero fatti investimenti proprio in questi ambiti rilevanti. Basti pensare agli aumenti che stanno subendo le famiglie per le bollette e per la Tari, così come la sicurezza è uno dei problemi maggiori di Porto Recanati. Queste sono tutte scelte politiche sbagliate".

Giorgio Giannaccini