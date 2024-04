Bilancio e Imu stasera in consiglio. L’opposizione attacca

Approvazione del bilancio di previsione e Imu saranno questi i temi ’caldi’ del Consiglio comunale di questa sera (inizio alle 21). Proprio l’Imu è già finita nel mirino di gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (nella foto), tanto da definire "beffa". "L’amministrazione porterà in approvazione un bilancio che ora ‘miracolosamente’ ci salverà dall’aumento dell’Imu, previsto per incassare circa 470.000 euro – tuonano – e la motivazione che ci daranno sarà che hanno trovato le risorse per coprire la cifra. La Giunta si disimpegnerà attraverso un emendamento nel quale sosterrà che c’è un fatto nuovo: la previsione delle rette da pagare per l’affido dei minori può tranquillamente dai 410.000 previsti fino a qualche giorno fa ai 220.000 previsti oggi dopo la batosta della mancata. approvazione nei termini della scadenza".

L’opposizione aveva anche evidenziato che il termine per il via libera al bilancio era scaduto il 15 marzo. "In sostanza trovano le risorse nello stesso settore, accusato un mese fa di aver scatenato l’aumento – sottolineano –. A seguito della mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, la delibera con la quale avevano aumentato l’Imu ha perso efficacia e la pezza stavolta è peggio del buco. Che credibilità può avere una Giunta che prima mette le mani nelle tasche dei cittadini poi, per puro dilettantismo, le tira indietro accorgendosi che, con lo stesso bilancio, non ce n’è bisogno? – aggiunge la minoranza –. A questo punto il dubbio sorge su ogni atto che questa Giunta ha preso o che dovrà prendere: era veramente necessario aumentare le rette dell’asilo, casa di riposo ed eliminare le 40 ore mensili di assistenza si disabili nelle scuole? Il pensiero che questa Amministrazione ci tuteli è sempre più debole".