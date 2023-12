Bilancio e via Mattei nelle ultime sedute di consiglio comunale Il Consiglio Comunale di Macerata si riunirà oggi e domani per discutere l'interrogazione su Via Mattei e l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Nel caso di seduta deserta, la seconda convocazione è fissata per martedì 2 gennaio.