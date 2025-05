Bilancio in digitale, 400 pagine di doppioni

Il rendiconto del bilancio 2024 del Comune di Civitanova inserito in formato doppione tra gli atti digitalizzati e messi nella sezione consultabile nel sito internet dell’ente e disponibile per i consiglieri comunali. Circa 400 pagine, che per la metà ripetono gli stessi numeri e concetti contabili del rendiconto dello scorso anno. Stanno lì da giorni senza che nessuno abbia provveduto a correggere. Il documento dovrà essere portato in aula consiliare per essere discusso e sottoposto al voto ed è accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti, che hanno approvato l’operato dell’amministrazione comunale e dato parere positivo ai numeri. Sui tempi impiegati per il controllo del bilancio 2024 si appunta l’attenzione di Dimitri Papiri (associazione Civitasvolta). "La legge - rileva - prevede almeno venti giorni per la verifica del rendiconto da parte del collegio dei revisori, ma a Civitanova, dove i numeri a casaccio evidentemente non richiedono troppo impegno, il controllo è durato poco più di un giorno". "Pensate - sottolinea - ricevono i documenti di bilancio il 22 aprile eppure il 24 hanno già controllato tutto, scritto e consegnato la relazione". Segnala poi Papiri che "dal primo maggio sono scattate le gravi sanzioni statali per la mancanza del rendiconto 2024 approvato dal consiglio comunale, tra queste il blocco delle assunzioni con il rischio di commissariamento". Gli atti del bilancio sono stati approvati, al momento, soltanto dalla giunta comunale. "Mi chiedo - aggiunge Papiri - chi ha letto questa roba e se qualcuno è in grado di spiegare la congruenza e la consecutività dei numeri deliberati, partendo da un dato tecnico che è oggettivo; la programmazione non esiste, la previsione è inventata e la rendicontazione aggiustata". Il risultato del bilancio ha registrato un avanzo di 32 milioni.

l. c.