"Bilancio in ritardo, così danneggiate la città"

di Giorgio Giannaccini

Polemiche a non finire per il bilancio non ancora presentato dall’amministrazione, ma anche il piano antenne che è stato approvato ieri e prevede dei nuovi impianti in città. Questo è emerso nel consiglio comunale di Porto Recanati. A inizio seduta, Valentina Lucchetti ha presentato la rinuncia all’incarico di capogruppo di maggioranza per via di impegni lavorativi, e quindi il ruolo è stato assegnato al consigliere Francesco Quercetti. La discussione si è spostata sull’approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) 2023-2025. Nella sua relazione, l’assessore Loredana Zoppi ha fornito alcuni numeri del bilancio di previsione, che sarà presentato ufficialmente nel prossimo consiglio comunale. "Per il 2023 abbiamo stimato 36 milioni e 627mila euro di entrate, e pari uscite – ha spiegato la Zoppi –, e sono state confermate le tariffe dell’anno scorso. Abbiamo stimato 995mila euro di proventi delle multe al codice della strada. Nel sociale abbiamo previsto investimenti per un milione e 339mila euro, rafforzando i servizi per minori, anziani, disabili. Mentre un milione e 178mila euro va per la sicurezza degli edifici scolastici, 912mila per la manutenzione delle strade". Critica Angelica Sabbatini di Centrodestra Unito: "Discutiamo il Dup ma illustrate il bilancio, che ancora non c’è. Ci colpiscono i 995mila euro che stimate dalle multe, perché le avete preventivate dall’installazione del T-red sulla Statale. Fu la Zoppi ad accusarci, quando eravamo in amministrazione, di aver fatto cassa con le multe della ztl, e adesso voi fate lo stesso". Contrario pure Alessandro Rovazzani di Porto Recanati 21-26: "Con otto mesi di ritardo proponete l’approvazione del Dup, e ci sono ritardi anche per il bilancio, non ancora presentato, che doveva essere pronto per lo scorso 31 dicembre. State danneggiando la città". Invece l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, ha presentato il nuovo piano antenne: "Iliad ha attivato due impianti: uno a Scossicci, vicino al Miraconero, e l’altro lungo la strada Regina nei pressi del ristorante La Cipolla D’Oro. Tra le ipotesi di localizzazione, c’è l’antenna che era stata prima prevista in via Pacinotti e dopo spostata dall’altro lato della strada, nell’area del sovrappasso ferroviario, dove realizzeremo il nuovo asilo nido. Ma alcune ditte hanno espresso la disponibilità a trovare altri siti alternativi. Un’altra antenna è stata installata da Iliad, dietro l’edificio delle monache nere".