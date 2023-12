Bilancio, porto Dubai e parcheggi. Doppia seduta del consiglio

Saranno due i consigli comunali che verranno convocati nell’ultima settimana dell’anno: il primo il 22 dicembre (ore 21) per approvare varianti urbanistiche, e il secondo probabilmente il 28 dicembre, una seduta interamente dedicata al bilancio di previsione che quest’anno, per legge, va approvato entro la fine dell’anno. La seduta di venerdì discuterà una variante relativa al progetto di fattibilità per la realizzazione della nuova palazzina delle emergenze presso l’ospedale di Civitanova, cofinanziata con i fondi del Piano nazionale complementare (Pnc) e del Pnrr, poi varianti per nuove aree produttive in località Piane Chienti e una variante al piano regolatore per il riassetto urbanistico mirato alla realizzazione di attrezzature terziarie nel quartiere di San Marone. Nella stessa seduta previsto anche il rinnovo del consiglio della biblioteca comunale.

Tra le interrogazioni in lista per essere discusse e presentate dall’opposizione, quelle sul progetto del porto Dubai con il ricorso al Consiglio di Stato della Eurobuilding, della decisione della giunta di utilizzare una porzione del parcheggio dell’ex cantiere Anconetani per lo stazionamento di una gru semovente da far utilizzare agli operatori dei cantieri e che il Comune vorrebbe acquistare con soldi pubblici, e c’è poi la questione dell’ampliamento delle aree parcheggio a pagamento in centro e sul litorale, su cui la giunta sta discutendo ma non è stata ancora presa una decisione dall’amministrazione perché non tutti nel centro destra sono d’accordo.