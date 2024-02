Bilancio positivo per l’Aido. Fofi verso la riconferma

Il presidente Giulio Fofi verso la riconferma alla guida dell’Aido, nel consiglio direttivo entra Laura Carota, compagna di Andrea Micucci. Alle 19 di venerdì, si terrà l’assemblea ordinaria elettiva del gruppo intercomunale Aido Civitanova-Montecosaro per il quadriennio 2024/’28: è in quel momento che verrà eletto il nuovo direttivo dell’associazione, composto da undici persone. Scade il secondo mandato del presidente Giulio Fofi, già primario di anestesia dell’ospedale cittadino, che nel 2017 ricostituì il gruppo riportandolo ad un importante numero di iscritti (attualmente 844, di cui 781 di Civitanova e 63 montecosaresi) e organizzando una miriade di iniziative.

Fofi verrà riconfermato per il terzo mandato e per l’occasione si verificherà l’ingresso di Laura Carota, compagna di Andrea Micucci, il civitanovese che perse la vita in un incidente di lavoro lo scorso giugno e la cui famiglia acconsentì all’espianto degli organi ai fini del dono. In occasione del cinquantennale dell’associazione, lo scorso 3 luglio, venne inaugurata la panchina del dono al Varco sul mare, unita alla pedalata con il testimonial Michail Speciale, e in quell’occasione ci fu il ricordo di Micucci.

Venerdì ci sarà l’elezione del presidente, del segretario e di tre membri per la commissione elettorale, discussione e approvazione delle relazione sulle attività svolte nel 2023, bilancio consuntivo e relazione dell’amministratore, bilancio preventivo del 2024, programmazione dell’attività annuale, definizione degli eventuali contributi a carico dei soci, adozione statuto e regolamento Aido, determinazione del numero dei consiglieri per il prossimo mandato, nomina dei delegati all’Assemblea provinciale e dei candidati alle cariche provinciali, modalità di votazione e presentazione dei candidati alla carica di consigliere, votazione e proclamazione degli eletti, convocazione degli eletti alle cariche associative, varie ed eventuali.

Francesco Rossetti