Bilancio: previsti 172 milioni di investimenti

di Lorena Cellini

È un bilancio di previsione da 143.000.000 euro quello predisposto quest’anno dall’amministrazione comunale e che dovrà essere portato in consiglio per il voto. Al momento sono state inserite nella rete internet di Palazzo Sforza le delibere approvate dalla giunta, senza la relazione dei revisori dei conti e con un elenco delle opere pubbliche da realizzare che conferma la tradizione del ‘libro dei sogni’, perché prevede interventi per 76.610.000 euro quest’anno e 172.420.000 nel triennio. La parte più corposa delle entrate 2023 è rappresentata dai tributi, 30.922.000 euro, dentro cui confluiscono 11.200.000 di Imu, 3.650.000 euro di Addizionale Irpef e 8.300.000 di tassa rifiuti, sulla quale influiranno novità introdotte dall’Arera, che impone la riformulazione dei piani economici finanziari relativi al costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti con modalità di calcolo diverse rispetto al sistema adottato finora. La scadenza per predisporli da parte dei Comuni è il 30 aprile con approvazione entro il 30 giugno, dall’Ata 3 di Macerata. In attesa di aggiornare i costi del servizio il Comune di Civitanova, per il 2023, ha stanziato una somma vicina a quella dell’anno scorso, che potrebbe subire aumenti. In materia di Tari messo in bilancio anche un milione di euro come recupero dell’evasione. Nel capitolo entrate figurano pure 13.779.00 euro da trasferimenti correnti, 59.281.000 da entrate in conto capitale e 8.911.000 da introiti extratributari, tra questi 750.000 euro garantiti dalle sanzioni per infrazioni al codice della strada, 500.000 dalle rette della mensa scolastica, 175.000 da quelle degli asili nido, 550.000 dai parcometri, 400.000 dalle concessioni cimiteriali, 298.000 dagli affitti dei locali di proprietà comunale, 2.000.000 dalle imposte sulla pubblicità e 1.030.000 euro dagli utili delle aziende comunali: 1.000.000 da Atac, 20.000 da Civita.s e 10.000 dal mercato ittico. Tra le uscite ci sono spese correnti per 52.579.000 euro di cui 27.457.000 per acquisti di beni e servizi e 9.000.000 per il pagamento degli stipendi al personale. Dal Pnrr previsto l’introito di oltre 12.000.000 euro circa per la rata 2023 di cui 3.700.000 destinati a finanziare spese correnti e 8.500.000 per spese in investimenti. Nel piano triennale delle opere pubbliche, inseriti cantieri per 76.610.000 euro quest’anno ma, stando al trend delle realizzazioni effettive e al problema burocrazia, il rischio è che rimangano sulla carta.