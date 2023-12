"Bilancio tecnico, senza grandi idee"

"Non c’è una visione strategico-amministrativa né una vera programmazione da parte della maggioranza nel bilancio di previsione che ormai, terminato il momento della novità e della ’luna di miele’ post-elezioni, avrebbe il compito di spiegare con questo importante documento la sua idea di amministrazione". L’ex vicesindaco e assessore al Bilancio di Tolentino, Silvia Luconi, attuale consigliera di opposizione (Fd’I), interviene sul bilancio di previsione 2024/2026 approvato all’ultimo Consiglio comunale con 11 voti favorevoli e 4 contrari (minoranze). "Mi è sembrato più un elenco tecnico fatto dall’ufficio che un bilancio con un’impronta politica - prosegue -. Mi sarei aspettata un disegno del centro storico, una progettazione chiara sulle piazze che di qui a qualche anno torneranno ad essere perfettamente vivibili e fruibili; non una parola sulla viabilità futura del centro stesso; non una parola su come si vede la Tolentino storica post-ricostruzione. Si sarebbe potuto dare seguito alla nuova scuola Bezzi in centro storico e avremmo avuto così un luogo pronto per gli studenti delle scuole interessate dai lavori di adeguamento sismico (ad esempio Lucatelli e Grandi). E lo avremmo avuto proprio nel cuore della città che volete rilanciare, ma non dite come - aggiunge rivolgendosi direttamente all’attuale amministrazione -. Nel primo anno e mezzo del nostro mandato abbiamo realizzato una serie di opere pubbliche, basti pensare all’avvio dei lavori alla caserma dei vigili del fuoco per 1 milione e 100mila euro, giusto per citarne una. Sì, il 2024 vedrà l’inizio di opere fondamentali, come dice l’attuale assessore al bilancio Diego Aloisi, ma sono state imbastite e preparate da noi precedentemente". La Luconi sottolinea che all’epoca (in riferimento al primo anno e mezzo del mandato Pezzanesi) non c’erano contributi per la ricostruzione né per il Pnrr. "Tutto doveva essere "inventato" con risparmi, ma anche con dismissioni e con sana politica manageriale – conclude -. Nonostante ciò, ricordo bene un aumento di almeno 40.000 euro sui servizi sociali rispetto al passato, ricordo di un capitolo a parte della relazione redatta da me e dall’assessore competente dove si parlava della continuazione del servizio mensa interno e non a gestione delle cooperative. Oggi tutto questo non solo non c’è più, ma la gestione della mensa alla cooperativa costerà alla collettività circa 80.000 euro in più".

Lucia Gentili