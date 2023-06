Biliardino: vescovo e sindaco super

Monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino, sul podio in coppia con il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, per i Campionati nazionali universitari di calcio balilla. Il palazzetto dello sport ha ospitato le gare sportive di scherma e calcio balilla; proprio a Pieve Torina il Cus Camerino si è aggiudicato la medaglia d’oro per la scherma. Il sipario si è poi alzato sui campionati di biliardino, dove a contendersi il titolo c’erano sindaci, amministratori locali e regionali, il presidente del Cus Stefano Belardinelli, i presidenti nazionale e regionale Figest Enzo Casadidio e Matteo Capeccia, il presidente nazionale Cusi Antonio Dima, rappresentanti dell’Avis e tanti altri. "Ringrazio il vescovo per aver accolto l’invito a partecipare, interpretando appieno lo spirito dell’iniziativa, ovvero il rilancio e l’attenzione a tutto il territorio", ha commentato Gentilucci. Soddisfatto Nicola Colacicco, presidente della Lega nazionale calcio balilla che ha voluto presenziare al torneo: "Il calcio balilla è uno sport, ma soprattutto un gioco che ha accompagnato generazioni di ragazzi. La sua modalità generalista e di facile approccio è la chiave che spiega come ancora continui ad attrarre appassionati da tutto il mondo".