Bilò: "Approccio ottimo a questa partita"

Nelle dichiarazioni post-gara, è sempre una questione di punti di vista. Se Mirko Pagliarini, tecnico dell’Avezzano, ritiene che "se c’era una squadra che doveva vincere quella doveva essere la mia perché abbiamo giocato meglio…", Lorenzo Bilò non è dello stesso parere.

In più il Mister della Recanatese, equilibratissimo nei giudizi, si lascia anche andare ad un piccolo ma giustificato sfogo: "Sapevamo delle caratteristiche delle loro ripartenze: in fase di costruzione abbiamo commesso delle ingenuità e gli ospiti hanno dimostrato di essere una squadra di gamba, di passo e di qualità in fase offensiva e siamo stati puniti. Peccato perché l’approccio alla partita, nei primi 20’, era stato ottimo ma l’episodio del primo gol subito ci ha innervositi. Credo che occorre essere obiettivi: questi ragazzi sono al 12mo risultato utile su 14 partite disputate con la mia gestione ed avverto un po’ troppa criticità."