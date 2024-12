Bilò: "E’ un risultato prezioso, serve una vittoria che dia la scossa"

La Recanatese strappa un altro pareggio, questa volta per 0-0 in casa del Sora. Il tecnico Lorenzo Bilò ha così commentato la prestazione dei suoi: "Nelle cinque partite della mia gestione questo è il pareggio più prezioso. Ci trovavamo di fronte una squadra forte e combattiva, che ha sfruttato un campo ai limiti della praticabilità. Sono sicuro che qui al Tomei poche squadre verranno a vincere. E’ stata una partita sporca e per le nostre caratteristiche non era facile, ma sono contento per come i ragazzi hanno gestito la partita. Abbiamo lottato e difeso in modo compatto, soprattutto all’inizio quando il Sora ha attaccato in modo aggressivo ed intenso". Proprio sull’andamento della partita Bilò sottolinea: "All’inizio ci abbiamo messo un po’ a trovare le contromisure giuste, ma poi ci siamo ripresi e credo che il pareggio sia giusto. Ora la classifica è corta e la lotta nelle zone calde è accesa. Abbiamo bisogno di una vittoria che dia la scossa decisiva e la prossima sfida con la Civitanovese sarà molto importante in chiave salvezza".