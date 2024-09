"Bim Bum Bam", due giorni per i bambini

Due giorni dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie con venti laboratori creativi, dieci presentazioni di libri e diversi spettacoli all’aperto. Sabato e domenica, arriva a Civitanova "Bim bum bam", manifestazione organizzata dall’assessorato alla famiglia insieme con l’associazione culturale "ArTime" e la collaborazione di Lega del Filo d’oro, "Il Faro cooperativa sociale", Centro per la famiglia e Unicef.

"Un progetto partito lo scorso anno – l’ha presentato l’assessore Barbara Capponi nella conferenza di ieri a palazzo Sforza – per avvicinare i giovani alla lettura. Le varie iniziative saranno tutte gratuite e accessibili nella lingua dei segni. Da anni, vogliamo investire nella crescita personale e umana dei ragazzi e crediamo che la lettura sia uno strumento importante per raggiungere tale obiettivo". Sabato l’anteprima, appuntamento alle 17.30 al Varco sul mare con l’esibizione di arte di strada "Tontonballons" e lo spettacolo musicale di palloncini giganti, il "Baloon Baloon show". Poi, una domenica tutta da vivere al Lido Cluana tra laboratori e incontri con gli autori. Tra i primi, ci sono la modellazione dell’argilla, l’illustrazione, i Lego, i giochi da tavolo e sportivi, la musica in movimento, i colori, l’inglese, i palloncini, i trucchi, i sensi e tanto altro. Quanto ai testi, ecco Patrizia Baglioni con "Il mio nome è Carola" (alle 9.30); Laura Pisani con "Il manutentore di anime" (alle 10.15); Alekos con "Filastrocche insaponate - Rime di bolle…ribelli" (alle 11); Maria Letizia Lemme e "Mister T e il suo fantastico guardaroba" (alle 14); Emily Mignarelli e "L’età dimenticata" (alle 15.20); Giulia Grilli e "Il lago magico" e "Il mazzamurello e la fatina dai piedi di capra" (alle 16.20); Carolina D’Angelo "Occhio alla volpe" (alle 17.45); Valeria Marzi e Morena Verdenelli "Zunar sul pianeta Zaribù" (alle 18.30).

Di mezzo, gli appuntamenti con Unicef Italia, Dynamo Camp Ets e la Lega del Filo d’oro. Al Varco sul mare, gli spettacoli di Alekos (14.40) e Tontonballons (alle 17).

"Sarà presente anche un mercatino di artigianato e un’area ristoro dedicata alla famiglia" ha aggiunto il presidente di Artime Francesco Marilungo. Partecipi alla convention di ieri anche l’assessore alle politiche giovanili Francesco Caldaroni, Beatrice Di Donato di ArTime, Clarissa Simonetti e Clelia Tortorici della Lega del Filo d’oro, Marta Mosca per Il Faro, Patrizia Scaramazza di Unicef e Vania Giorgetti del Centro per la famiglia.

Francesco Rossetti