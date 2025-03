Bimba di 2 anni travolta dall'auto: "Prognosi riservata, condizioni gravi ma stabili"

Cingoli (Macerata), 19 marzo 2025 - “La bambina è ricoverata nel reparto di Anestesia e rianimazione pediatrica da ieri sera in seguito all’incidente stradale. Attualmente le condizioni della paziente risultano stabili. La prognosi è riservata”. Questo il bollettino medico dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, dipartimento materno infantile, sulla bimba di due anni che ieri pomeriggio è stata investita da un’auto lungo la provinciale che attraversa la frazione San Faustino di Cingoli. Verso le 18.45 con la piccola di due anni e mezzo, il padre, residente nella vicina Filottrano, era andato a riprendere il figlio maggiore alle lezioni di karate in palestra.

Secondo le ricostruzioni, purtroppo la bambina è sfuggita al papà nel parcheggio, è andata verso la strada ed è stata investita. Ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Tutta la comunità prega per la piccola e si stringe alla sua famiglia nella speranza che il quadro clinico possa presto migliorare.

Padre e figlia si trovavano nel parcheggio antistante all’Acquaparco VerdeAzzurro, quando si è allontanata e si diretta verso la strada. In quel momento, sul lato destro, procedeva una Lancia Ypsilon guidata da una ragazza di 33 anni che si stava dirigendo a Cingoli, dove vive. In un attimo il papà si è reso conto della situazione, ha iniziato a correre, fino quasi ad afferrare la piccola che però, sbucando dal parcheggio, è stata investita dall’auto.

Il mezzo ha urtato anche il papà con la parte laterale anteriore destra. Sono subito stati allertati i soccorsi e sul posto è giunta la squadra dell’automedica del 118 di Cingoli. I carabinieri sono stati impegnati a lungo per i rilievi. In poco tempo sul posto si sono radunate tante persone. Il medico ha subito chiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata in zona Cerquatti. La giovane al volante dell’auto che ha investito la piccola ha accusato un malore ed è stata trasportata all’ospedale di Jesi. Anche il papà, avendo riportato qualche lesione, ieri sera è stato trasportato in ospedale. Tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà per lui e tutta la famiglia. L’ospedale, attraverso i bollettini medici, darà aggiornamenti sulle condizioni di salute della piccolina.