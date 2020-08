Potenza Piecena, 8 agosto 2020 - Toccata nel profondo per la crisi e la miseria portata dal Coronavirus, ha voluto dare il suo contributo. Così ha rotto il suo salvadanaio e con il denaro che c’era dentro ha offerto una cinquantina di colazioni ai più bisognosi. Ci sono anche piccoli eroi ai tempi del Covid. È il caso della piccola potentina Paola Sibilla, cinque anni appena, che è stata premiata nel municipio di Potenza Picena per il suo spirito di solidarietà e il grande senso civico dimostrato, in un momento davvero critico in tutta Italia e non solo.



«I suoi gesti di solidarietà sono stati un esempio per grandi e piccini, dimostrando senso civico ma soprattutto un grande cuore". Queste le parole del sindaco Noemi Tartabini durante l’incontro con la piccola Paola Sibilla e suoi genitori, Walter e Ana Lucan, che c’è stato nei giorni scorsi nella sala giunta del Comune. Il primo cittadino di Potenza Picena, infatti, era stata profondamente toccata dalla generosità della giovanissima concittadina di soli cinque anni che, nel momento più difficile dell’emergenza, ha voluto donare tutto il contenuto del suo salvadanaio, lasciando pagate almeno una cinquantina di colazioni in un bar cittadino per chi in quel momento era in difficoltà. Cosicché il sindaco Tartabini ha deciso di organizzareuna cerimonia ufficiale, nella quale ha voluto esprimere l’apprezzamento da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, consegnando alla piccola Paola una pergamena come attestato di stima.