Bimba investita da un’auto all’uscita dalla scuola

Attimi di paura ieri, poco dopo le 13, a Recanati, in località Spaccio Fuselli. Una bambina, che frequenta la scuola elementare di Pintura del Braccio, è stata investita da un’auto mentre, insieme alla madre e ai due fratelli, stava tornando a casa a piedi dopo le lezioni. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe attraversato la strada, non sulle strisce pedonali, proprio mentre sopraggiungeva una Fiat Panda grigia che percorreva via Nina in direzione Chiarino. L’autista, che non si sarebbe accorto in tempo della bambina, l’ha urtata facendola cadere a terra. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce Gialla di Recanati. Dopo le prime cure, la bambina – di origine straniera ma residente in città, non lontano dalla scuola – è stata trasportata in via precauzionale al reparto di Pediatria dell’ospedale di Civitanova. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sotto choc il conducente della Panda. Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Recanati. L’incidente riporta, però, al centro dell’attenzione un problema più volte denunciato dai residenti della zona e dal comitato di quartiere: il caos che si crea all’uscita della scuola nonostante la presenza di personale di sorveglianza sia all’ingresso che all’uscita degli alunni. In quelle ore, spiegano, la viabilità diventa particolarmente pericolosa, con auto parcheggiate in doppia fila lungo la carreggiata e spazi ridotti sia per il passaggio dei veicoli che dei pedoni. Nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento, la situazione non sarebbe mai stata risolta in modo efficace. Il comitato di quartiere ha più volte chiesto all’amministrazione comunale di prevedere maggiore presenza di agenti o volontari per il controllo del traffico e una riprogettazione della sosta nei pressi della scuola. L’episodio di ieri, per fortuna senza gravi conseguenze, riaccende dunque il dibattito sulla sicurezza dei bambini all’uscita dagli istituti scolastici e sulla necessità di interventi concreti per evitare che simili incidenti possano ripetersi.