Bimba morta dopo il parto in casa. Non sapevano della gravidanza, i genitori patteggiano sei mesi

Accusati di omicidio colposo per la morte di una neonata, partorita in casa, i genitori hanno patteggiato la pena di sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale. Il fatto era successo la notte del 2 ottobre dell’anno scorso a Matelica. Una coppia, lui 43 anni, lei 39, entrambi della città, si era svegliata per i dolori fortissimi all’addome di lei. La donna era andata in bagno, e qui aveva dato alla luce una bambina. Il marito avrebbe tentato di soccorrere entrambe, provando a reggere sia la mamma che la figlia, ma aveva tagliato il cordone senza clamparlo, cioè senza bloccare la fuoriuscita di sangue.

La piccola nel giro di poco era morta asfissiata, mentre la madre era rimasta esanime a causa della fortissima emorragia. A quel punto erano stati chiamati i soccorritori del 118, che per la neonata purtroppo non avevano potuto fare nulla. La mamma era stata ricoverata in condizioni molto delicate. Così erano partite le indagini dei carabinieri della Compagnia di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca. Era emerso che la donna non si era accorta di essere incinta, pur avendo portato a termine la gravidanza. Una cosa che le era già successa con il secondo figlio, di cui si era accorta solo al settimo mese. Le analisi avevano però anche rilevato tracce di cocaina nel sangue della bimba. La mamma allora si era sottoposta al test del capello, e da quella e da tutte le altre analisi non era emersa la positività ad alcuna sostanza stupefacente, per altro anche lei aveva sempre assicurato di non utilizzare alcuna droga. I due genitori si erano detti sconvolti da quanto accaduto: sarebbero stati felici di avere una terza figlia, e quel parto improvviso, finito in maniera così tragica, era stato uno choc per loro. Entrambi, pur ammettendo quanto questo fosse difficile da credere, avevano ribadito di non essersi mai in alcun modo accorti della gravidanza in atto. Alla fine i due genitori sono stati accusati di omicidio colposo, perché all’insorgere delle doglie avrebbero dovuto rivolgersi all’ospedale o chiedere assistenza sanitaria, cosa che avrebbero fatto troppo tardi.

Ieri, in udienza preliminare al tribunale di Macerata, gli avvocati difensori Giovanni Fattorini e Daniele Carmenati hanno chiesto di patteggiare la pena che era stata concordata con il sostituto procuratore Rosanna Buccini, a due mesi e venti giorni di reclusione. La pena però è stata ritenuta troppo bassa dal giudice Claudio Bonifazi, così il patteggiamento è stato fatto con sei mesi di reclusione, sempre con la sospensione condizionale. In aula era presente anche l’avvocato Claudia Romagnoli, per il collega Paolo Carnevali, nominato tutore degli altri due figli della coppia. I bambini non sono mai stati allontanati dalla famiglia, perché non sono emerse situazioni allarmanti, e la partecipazione al processo non è stata finalizzata a chiedere risarcimenti, ma solo a seguire l’iter giudiziario sulla vicenda. La scelta di patteggiare è stata dettata dalla volontà di chiudere questa storia dolorosa, che ha segnato i protagonisti.