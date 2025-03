Bimba sfugge al papà e viene investita da un’auto: gravissima

Cingoli (Macerata), 18 marzo 2025 – Una bimba di due anni è sfuggita alla sorveglianza del papà in un parcheggio, è andata verso la strada ed è stata investita da un’auto. Ora è ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Torrette.

Il terribile incidente si è verificato nel pomeriggio, lungo la provinciale che attraversa la frazione San Faustino di Cingoli. Verso le 18.45 con la bambina di due anni e mezzo, il padre, residente nella vicina Filottrano, era andato a riprendere il figlio maggiore alle lezioni di karate nella palestra della località cingolana.

Padre e figlia si trovavano nel parcheggio antistante all’Acquaparco VerdeAzzurro, quando la piccola si è allontanata e si diretta verso la strada. In quel momento, sul lato destro, procedeva una Lancia Ypsilon guidata da una ragazza di 33 anni che si stava dirigendo a Cingoli dove vive.

In un attimo il papà si è reso conto della situazione, ha iniziato a correre, fino quasi ad afferrare la piccola che però, sbucando dal parcheggio, è stata investita dall’auto.

Il mezzo ha urtato anche il papà con la parte laterale anteriore destra. Le condizioni della piccola sono apparse subito molto gravi. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto è giunta la squadra dell’automedica del 118 di Cingoli, quindi sono intervenuti i carabinieri impegnati a lungo per i rilievi.

In poco tempo sul posto si sono radunate tante persone e grande è stata l’apprensione per la bambina. Il medico ha subito chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata a Cingoli, in zona Cerquatti, sulla piazzola illuminata in cui la bambina è stata trasportata con mezzo del 118, per essere immediatamente caricata sull’elicottero e trasferita all’ospedale regionale di Torrette.

La donna al volante dell’auto che ha investito la piccola ha accusato un malore ed è stata trasportata all’ospedale di Jesi dall’ambulanza della Piros. Anche il papà, urtato dal mezzo, ha riportato qualche lesione ed è stato trasportato in ospedale.