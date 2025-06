Bimba si perde alla fiera. Attimi di paura

Nella confusione della folla, tra le bancarelle della fiera di San Vito a Recanati, una bimba di cinque anni ieri si era smarrita. Con gli occhi lucidi ha attirato l’attenzione di un recanatese, che si è avvicinato per capire dove fossero i genitori. La bambina però non rispondeva. Ma quando lui le ha chiesto se parlasse inglese, lei ha annuito e iniziato a rispondere. Il recanatese, che conosce bene quella lingua, ha capito che la piccola si era persa mentre era con il padre, "alto e con gli occhiali da vista". Allora lui l’ha presa per mano e si è incamminato verso l’albergo più vicino, con l’intenzione – se non fosse riuscito a trovare il genitore – di rivolgersi ai carabinieri. Ma mentre si stavano muovendo, lui ha notato in lontananza una figura agitata: era il padre, in preda al panico. Quando si sono visti, la corsa si è trasformata in un abbraccio: tra il padre e la figlia, poi con il cittadino che li aveva aiutati.

Antonio Tubaldi