Bimbi allontanati dalla mamma. A giudizio il padre e la compagna

Avrebbero impedito a due bambini di vedere la madre, per questo sono finiti sotto accusa un 53enne e la sua compagna di 60 anni. Ieri mattina in tribunale a Macerata il giudice Daniela Bellesi, come chiesto dal pm Rosanna Buccini, ha disposto il rinvio a giudizio per i due, accusati di maltrattamenti in famiglia.

I fatti contestati sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra luglio del 2020 e novembre del 2021. L’uomo, dopo la fine del suo matrimonio, era andato a vivere con la nuova compagna portando con sé i due figli, entrambi ancora minorenni. Ma secondo l’accusa, l’uomo avrebbe fatto in modo, con l’aiuto della nuova compagna, che i due bambini non avessero più alcun rapporto con la madre, che all’epoca era malata e che nel frattempo è venuta a mancare, impedendo loro di vedere e sentire la mamma. Ancora secondo l’accusa, la nuova compagna del padre avrebbe detto ai due piccoli che "la madre era sulla direzione del diavolo, mentre lei e i bambini stavano dalla parte del bene" e frasi del genere. La donna avrebbe messo in atto nei confronti dei bambini condotte di violenza soprattutto psicologica, ma anche fisica. Avrebbe descritto ai figli la madre come un demone, una figura negativa, manipolandoli e facendo in modo che non uscissero e non restassero mai con la madre.

Quando uno dei due figli mostrava il desiderio di vedere la madre, la donna si sarebbe arrabbiata, arrivando a picchiare e schiaffeggiare i bambini. Poi i due minorenni, in seguito alle segnalazioni della mamma, erano stati affidati a una struttura. Ma il padre e la sua convivente avrebbero dato loro un cellulare, dicendo di chiamarli se fosse venuta a prenderli la madre. Per questo il padre è accusato di non aver impedito certi comportamenti della compagna nei confronti due suoi due bambini. Ieri, nell’udienza preliminare in tribunale a Macerata, i due minorenni, tramite il tutore, l’avvocato Dalia Bernabucci, si sono costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Roberta Ippoliti. Parte civili anche i nonni, assistiti dagli avvocati Tiziano Luzi e Maria Squillaci. I due imputati invece, che negano tutte le accuse, sono difesi dall’avvocato Riccardo Radi. Il processo a loro si aprirà il 9 giugno. In aula la coppia potrà dare la sua versione dei fatti.

Chiara Marinelli