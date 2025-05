Bimbi della Fratelli Cervi in visita alla caserma dei carabinieri forestali

Bambini carabinieri forestali per un giorno. Trentuno alunni della scuola d’infanzia Fratelli Cervi di Macerata, accompagnati da tre insegnanti, hanno fatto visita alla caserma del Gruppo carabinieri Forestale del capoluogo. Ad accoglierli il comandante del Gruppo, il tenente colonnello Daniele Arcioni e il tenente colonnello Simone Di Donato, comandante del Nipaaf (Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale), insieme ai militari in servizio. Il maresciallo capo Gianfrancesco Pilato ha mostrato alla scolaresca il funzionamento di alcune attrezzature utilizzate per i monitoraggi ambientali e illustrato le principali attività svolte quotidianamente per la tutela del territorio e degli animali. Inoltre, sono stati mostrati alcuni esemplari imbalsamati di rapaci protetti: partecipazione, interesse e curiosità da parte di tutti gli alunni. Molte le domande, tra cui come si diventa carabiniere forestale e cosa si può già fare alla loro età, nel loro piccolo, per l’ambiente. In risposta, i forestali li hanno invitati a fare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, perché attraverso piccoli gesti quotidiani si riesce a essere promotori di una corretta tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse naturali. I bambini hanno regalato ai forestali dei disegni raffiguranti le attività svolte e le nozioni apprese.