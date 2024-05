"Bimbi in bici" è un successo, in 70 sui pedali

Una bella domenica sui pedali per tanti piccoli ciclisti che ieri hanno partecipato all’evento "Bimbi in bici". Più di 70 bambini, accompagnati dalle loro famiglie, ieri hanno animato il secondo appuntamento di Primavera in bici, il festival della mobilità sostenibile organizzato dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e Civitanova Greenlife. Guidati dagli agenti della polizia municipale, si sono cimentati in mini percorsi allestiti al Varco sul Mare con l’obiettivo di conoscere i cartelli stradali e soprattutto il comportamento corretto che bisogna tenere quando si è in sella alla bici. "Vedere così tanti bambini appassionati delle due ruote e attenti al rispetto delle regole è una grande soddisfazione – ha detto l’assessore Roberta Belletti – . Insieme alle due associazioni, che ringrazio per la preziosa collaborazione, continueremo a mettere in campo le nostre forze per realizzare eventi volti ad incentivare l’uso delle due ruote. Come assessore realizzeremo a breve nuove percorsi ciclabili". Al termine dell’evento, l’assessore Belletti insieme con Angelo Broccolo presidente dell’associazione il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e Bruno Valeriani dell’associazione Civitanova Greenlife hanno consegnato ai piccoli ciclisti un attestato di partecipazione.