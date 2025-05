"Bimbimbici" per pedalare in sicurezza

Prosegue Primavera in Bici 2025, il festival della mobilità sostenibile promosso dal Comune di Civitanova. Dopo il grande entusiasmo raccolto nella prima uscita, il secondo appuntamento è dedicato ai più piccoli con "Bimbimbici", in programma domani alle 9.30 nell’area sportiva adiacente al cineteatro Cecchetti.

La mattinata sarà un’occasione per avvicinare bambini e famiglie al tema della sicurezza stradale attraverso il gioco, con un incontro educativo dal titolo "Conosciamo le strade", organizzato in collaborazione con la polizia municipale di Civitanova. I bambini potranno imparare in modo semplice le principali regole del codice della strada, vivendo un’esperienza formativa e coinvolgente. A tutti i partecipanti sarà offerta una merenda e consegnato un attestato di partecipazione.

"Bimbimbici è un’occasione preziosa per avvicinare i più piccoli alla mobilità sostenibile – dichiara l’assessore Roberta Belletti –. La bicicletta rappresenta per i bambini un mezzo di scoperta, autonomia e crescita. Vederli pedalare con entusiasmo, imparando le regole della strada, è un segnale positivo per il futuro della città".

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla mobilità sostenibile, con la collaborazione del Gruppo sportivo Fontespina e dell’associazione Civitanova Green Life, partner attivi e costanti in tutto il percorso di Primavera in Bici.