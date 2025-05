Bimbinbici piace. Carovana su due ruote

Grande partecipazione ed entusiasmo per l’edizione 2025 di Bimbimbici, l’iniziativa dedicata ai più piccoli inserita nel calendario del festival Primavera in Bici, promosso dall’assessorato alla Mobilità Sostenibile del Comune di Civitanova. A portare il saluto dell’amministrazione è stato il sindaco Fabrizio Ciarapica, presente all’evento. "È stato bellissimo vedere così tanti piccoli cittadini partecipare con energia e allegria - ha detto Ciarapica -. Un ringraziamento speciale all’Aic Marche per aver reso ancora più speciale la giornata, offrendo una merenda senza glutine pensata per i bambini celiaci. Civitanova, su questo fronte, si sta impegnando con determinazione per sensibilizzare sempre più la comunità, promuovendo attenzione, consapevolezza e inclusione verso le esigenze delle persone celiache. Un grazie va anche a tutti gli organizzatori, all’assessore Roberta Belletti, alle associazioni Civitanovagreenlife e al Gruppo Sportivo Fontespina e a tutte le famiglie e bambini che hanno partecipato". "Siamo alla terza edizione – ha detto l’assessore alla Mobilità Sostenibile Roberta Belletti – di un festival che cresce ogni anno e che pone al centro la cultura della mobilità sostenibile, partendo proprio dai più piccoli".

L’evento ha coinvolto decine di bambini e famiglie presso l’area sportiva accanto al cineteatro Cecchetti, con il percorso educativo "Conosciamo le strade", realizzato in collaborazione con la polizia municipale di Civitanova. Un’attività pensata per insegnare ai più piccoli, attraverso il gioco, le principali regole del codice della strada. Al termine dell’attività è stata offerta una merenda. L’evento è stato realizzato con la collaborazione del Gruppo Sportivo Fontespina e dell’associazione Civitanova Green Life, partner attivi dell’amministrazione comunale nelle iniziative legate alla mobilità dolce e alla sostenibilità.

Il prossimo appuntamento con Primavera in Bici è previsto per domenica primo giugno con la "Pedalata sulla Ciclovia delle Abbazie – Giubileo del Ciclista".