Bimbo di quattro anni gira da solo in città: soccorso dalla polizia

Macerata, 24 ottobre 2025 – Disavventura a lieto fine per un bimbo di quattro anni. Gira da solo per la città, ma la polizia lo rintraccia e lo riporta tra le braccia della mamma e del papà. La gioia del piccolo nel riconoscere i giochi all’interno del cortile della scuola d’infanzia è stato l’espediente utile gli agenti sono riusciti a risalire ai suoi genitori. Ieri pomeriggio il bambino camminava spaventato lungo via Roma, a Macerata, in cerca della famiglia. Questi i fatti. Ieri al numero unico di emergenza 112 sono arrivate diverse segnalazioni dei cittadini: riferivano all’operatore della sala operativa della questura di Macerata che un bimbo si trovava da solo sul marciapiede di via Roma e all'apparenza sembrava impaurito. Il piccolo è stato quindi raggiunto da due equipaggi dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che immediatamente si sono adoperati per tranquillizzarlo e confortarlo, tenendolo con loro e scongiurando qualsiasi pericolo. Lui parla a stento la lingua italiana. Contemporaneamente gli agenti hanno iniziato le ricerche dei familiari interessando gli esercenti delle attività commerciali presenti nei dintorni chiedendo se avevano notato il bambino e i suoi parenti più stretti senza però ottenere conferme. È a questo punto che i poliziotti hanno accompagnato il piccolo nell'auto di servizio percorrendo le strade adiacenti fino a quando l'attenzione del bimbo è stata attirata dai giochi presenti nel cortile dell'asilo che frequenta. E un grande sorriso è apparso sul suo volto indicandoli con gioia. È stato il preside dell'istituto scolastico a riconoscere il suo alunno consentendo in tempi brevissimi di rintracciare il papà, di origini afgane e regolare sul territorio nazionale, a cui è stato riaffidato il bambino. Il padre ha detto di essere alla ricerca disperata del figlioletto con evidente preoccupazione. “Esserci sempre” è lo slogan e la promessa della Polizia di Stato che anche in questa circostanza ha rappresentato l’impegno a essere sempre al servizio dei cittadini, garantendo oltre alla sicurezza e alla legalità la vicinanza che con senso di responsabilità hanno riunito una famiglia. “Non solo un dovere, ma anche un’etica che sottolinea la vocazione e il ruolo di baluardo per la serenità di tutti – ricordano le forze dell’ordine - mediante l’impegno nell’essere presenti sia nella risposta a un’emergenza che nel supporto a ogni situazione di bisogno”.