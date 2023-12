Bimbo precipitato dal balcone muore dopo un mese a Torrette

Dopo un mese di speranza in un miracolo non ce l’ha fatta Safi Fourat, il bambino di appena due anni che la sera del 28 ottobre scorso è precipitato dal balcone del quarto piano di un palazzo di via Verga, a Civitanova. E’ morto all’ospedale Torrette il bimbo, da allora ricoverato nella struttura ospedaliera di Ancona dove i medici, per tutto questo tempo, hanno tentato il possibile per potergli dare una chance di sopravvivenza. Però, dal terribile incidente aveva riportato lesioni troppo gravi il bimbo. La famiglia, che è di origine tunisina e che vive a Porto Sant’Elpidio, quella sera si trovava a Civitanova, in visita a dei parenti, circostanza che si è trasformata in dramma perché il piccolino, approfittando di un attimo di distrazione degli adulti, è riuscito ad arrivare al balcone ed ad arrampicarsi fino alla balaustra per poi sporgersi e precipitare nel vuoto. Terribili i minuti successivi, con la disperazione dei genitori straziata dal dolore e l’arrivo dei soccorsi, in una situazione che già in quei momenti è apparsa compromessa. Dopo una tappa all’ospedale di Civitanova i medici hanno deciso il trasferimento ad Ancona, dove interventi e cure sono stati tentati e portati avanti per oltre un mese, il 28 novembre il piccolo si è spento. Sulla vicenda la Procura, come da prassi in questi casi, aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo.