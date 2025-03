Binanti: "Parcheggi, ora siamo soddisfatti"

"La possibilità di parcheggiare al Garibaldi, al Paladini e in corso Matteotti è una soluzione temporanea che ci soddisfa. Probabilmente non si poteva fare di più". Alberto Binanti, coordinatore del consiglio di quartiere del centro storico, ritiene una buona soluzione temporanea la possibilità data ai residenti, considerata l’emergenza cantieri, di poter usufruire delle strutture Garibaldi e del parcheggio dello Sferisterio, oltre che degli stalli di corso Matteotti, su cui potranno sostare i residenti del centro storico delle vie Ulissi, vicolo Ferrari, galleria del commercio, piazza Battisti e vicolo Lazzarini. Il consiglio di quartiere era stato convocato proprio per discutere di questa problematica. Un’altra proposta passata al vaglio era stata quella di aprire ai residenti almeno nelle ore notturne i parcheggi delle piazze Mazzini e della Libertà, ma l’amministrazione l’ha bocciata. "Penso sia stato fatto il massimo. Con l’avvicinarsi dell’estate, la fase finale di Musicultura e ancor prima gli aperitivi europei probabilmente la soluzione piazze non era praticabile", spiega Binanti. "Il provvedimento è un seguito importante alle richieste che avevamo formulato all’assemblea".