Binni eletto nel cda della Cassa forense

L’avvocato maceratese Carlo Maria Binni è stato eletto nel consiglio di amministrazione della Cassa forense. Nei mesi scorsi, la lista da lui guidata e composta anche dal collega fermano Luca Bellabarba è stata la più votata in regione, così entrambi sono stati eletti tra gli ottanta delegati nazionali, superando altre due liste marchigiane, una delle quali composta anche dagli ex presidenti degli ordini forensi di Ancona e Pesaro. Per Binni, che era al terzo mandato come delegato, è arrivata poi anche l’elezione nel consiglio di amministrazione, composto da dieci membri che restano in carica per quattro anni. La Cassa forense è l’istituto di previdenza degli avvocati italiani, ha 297 dipendenti e amministra un patrimonio di 17 milioni di euro. Compito del cda, che si riunisce a Roma, è gestire questo patrimonio, valutando gli investimenti da fare per difenderlo e aumentarlo.