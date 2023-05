"Bio festival a km 0": due giorni di incontri, convegni e dibattiti

Oggi e domani, nel centro storico di Ripe San Ginesio, è tempo della prima edizione di "Bio Festival km 0". Si comincia alle 16 in piazza Febo Allevi con "La patata dei Sibillini" a cura di Alfredo Castrofori; alle 17 "Coltivazione e usi dello zafferano" con Demetrio Pancotto di Coldiretti, alle 18 "La mela rosa" con Vittorio Giorgi. All’Arena La Cava dalle 21 musica ‘80-90 con dj Eddy Master Joy e David Romano. Domani alle 9 intervento di Fabio Taffetani: il botanico tratterà prima come "Coltivare la biodiversità" e poi alle 10 accompagnerà i presenti in una passeggiata di riconoscimento delle erbe spontanee. Dalle 11.30 corso di Marta Baldassarri di Etico Sartoria Marchigiana. Alle 16 riprende l’attività con Tiberio Roscioni, alle 17 presentazione del "distretto del cibo" con Ferruccio Luciani; a seguire Gianluca Naso, agronomo. E ancora, Gara di briscola; musica itinerante dei Folk-A3 e alle 19 con i Me Boys.