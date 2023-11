Biodigestore del Cosmari: i rischi illustrati dall’ingegnere Bisonni

Oggi, alle 21.15 nei locali della parrocchia Santa Famiglia in via Menichelli a Casette Verdini (Pollenza), Nuova Salvambiente organizza l’incontro pubblico "Biodigestore al Cosmari. Vedrai che non lo digerisci". L’ingegnere Sandro Bisonni illustrerà gli aspetti tecnici del progetto depositato in Provincia. "Sarà un’occasione unica per acquisire informazioni e rendersi finalmente conto dei rischi connessi all’impianto in questione (puzze, incendio, esplosione, emissioni ecc) – spiegano i promotori -. Al Cosmari si vuole costruire un digestore anaerobico che serve per produrre metano dal rifiuto umido. Il metano è un gas climalterante se rilasciato in atmosfera e un gas inquinante se bruciato. Siamo ancora in tempo per fermare la realizzazione di questo impianto che, se realizzato, impatterà sul nostro territorio per almeno trent’anni. Una serata importante".