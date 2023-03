"Biodigestore, i dati lasciano forti preoccupazioni"

Partecipato l’incontro pubblico, promosso da ’Europa Verde Tolentino’ venerdì sera alla biblioteca Filelfica, sul digestore anaerobico provinciale. Ovvero sul progetto del biodigestore Cosmari. L’ingegnere Sandro Bisonni ha illustrato i dati. "Purtroppo a mio avviso – ha detto - si è discusso troppo poco degli aspetti tecnico-economici dell’impianto. I dati progettuali parlano chiaro e fanno nascere forti preoccupazioni che dovrebbero far riflettere tutti, soprattutto gli amministratori. Chi ci governa prima di continuare silenziosamente nel cammino che porta alla realizzazione di un impianto del genere, per di più sovradimensionato rispetto al fabbisogno provinciale, dovrebbe acquisire una maggiore consapevolezza delle problematiche e degli impatti correlati all’impianto". Bisonni ha poi sottolineato come "l’alternativa a tale impianto esista già; basterebbe infatti continuare a fare quello che si sta facendo, magari migliorando alcuni aspetti come quelli legati all’abbattimento dei cattivi odori". Infine è stato ricordato che esiste una legge regionale, la numero 4 del 2020 promossa al tempo dallo stesso Bisonni, che va nella direzione diametralmente opposta alla digestione anaerobica favorendo e sostenendo, anche economicamente, i progetti e la realizzazione di microimpianti per il compostaggio aerobico. "Insomma – conclude l’esponente di ’Europa Verde Tolentino’ -, la legge c’è e basterebbe applicarla senza inventarsi nulla e soprattutto evitando l’ingresso dei privati nella gestione di un impianto così delicato".

Il progetto del biodigestore, depositato dal Cosmari in Provincia, è in fase autorizzativa e a breve dovrebbe essere convocato un tavolo tecnico.

Lucia Gentili