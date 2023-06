"Biologia con curvatura biomedica", prime lezioni di medicina per i ragazzi del classico-linguistico

Concluse le attività di "Biologia con curvatura biomedica", il percorso didattico del liceo classico-linguistico Leopardi. Alcuni alunni, guidati dal prof Roberto Bartoloni e dalla dottoressa Elena Inglese, hanno sperimentato le tecniche usate in ematologia. Altri, coordinati dalla prof Marina Benigni, hanno dialogato con il dottor Giuseppe Feliciangeli sulla gastroenterologia. Un gruppo, seguito dalla prof Cristina Kalogris, ha incontrato la dottoressa Fabia Pioli per discutere di ostetricia. Tutti gli alunni sono stati accolti nella sede dell’Ordine per un incontro con il presidente Romano Mari.