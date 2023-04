Birra a fiumi e musica al Castello della Rancia

Due giorni di degustazioni e musica, gastronomia e cultura al Castello della Rancia di Tolentino. Sabato e domenica è festa con il Panza Marca Beer Fest: quattordici birrifici, otto band, due palchi, area camper e area food. A cura dell’Associazione Birrifici Marchigiani e La Catasta. Quest’anno la kermesse vede la partecipazione di Mukkeller, Babylon, Oltremondo, Sothis, Styles, Malaripe, Mastio, Resina, Molesto, Blink Brewery, Birraformante, Mc77, Godog e Birrificio dei Castelli, per oltre 70 birre, coprendo l’intero territorio regionale. Inoltre da questa edizione si attiva la collaborazione con il MoBI - Movimento Birraio Italiano, che porterà a Tolentino la prima tappa dell’Homebrewing Contest; previste poi degustazioni guidate a cura di Matteo Selvi e Simone Cantone, noti giudici del settore.

Non solo birra, però. Ad accompagnare le due giornate d’assaggio un programma musicale di qualità. Si inizia sabato, alle 18.30, con I Brema, giovane ma navigata band del maceratese dalle sonorità folk-cantautoriali. Ancora Marche con gli Zeckyboys, pirati del punk-rock, e poi con i romagnoli Lennon Kelly, gruppo storico del combat folk italiano. Domenica sullo stesso palco i Little Pieces of Marmelade e i Sick Tamburo, entrambi alle prime date dei rispettivi tour nazionali. "Per i Sick Tamburo, band di punta del panorama post e pop punk italiano, sarà anche l’occasione per presentare l’ultimo album “Non credere a nessuno’’", spiegano gli organizzatori. Entrambe le serate chiudono le danze con set notturni, rispettivamente, di La Tosse Grassa e Dj Nooz. Biglietteria in loco (ingresso 10 euro comprensivo di kit degustazione). Info sulla pagina Facebook Panza Marca Beer Fest.

Lucia Gentili