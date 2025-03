Birrifici artigianali: "Già 40 realtà sul mercato. Ora serve promozione"

di Marisa Colibazzi

MACERATA

Del mondo che ruota intorno all’arte brassicola, alla produzione e scoperta di birre artigianali, abbiamo parlato con Sebastiano Nabissi (titolare col fratello Lorenzo, del Birrificio Il Mastio di Colmurano), referente per le Marche dell’UnionBirrai, associazione nazionale che racchiude circa 1000 birrifici. "Nelle Marche, negli ultimi 5 anni c’è stato un sensibile aumento di birrifici e producono tutti ottime birre. Ad oggi ne contiamo una quarantina, alcuni (circa 25) più presenti sul mercato, ma ci sono anche birrifici che producono e vendono solo nel proprio locale, nei Brew Pub".

Che attenzione c’è per questo settore nelle Marche?

"La Regione ha sposato il progetto ‘birra artigianale’, crede in un prodotto che deriva dalla terra, con iniziative di promozione mirata, e con bandi per sostenere la partecipazione alle fiere".

‘Il Mastio’, per le sue birre, non acquista più l’orzo, ma lo coltiva. E’ una nuova tendenza?

"Tutte le nostre birre sono prodotte con i nostri orzi biologici. Pochissimi birrifici lo fanno, ma spero si cresca sempre più in questa direzione. Quando siamo nati noi, oltre 15 anni fa, andava bene acquistare ottimi malti in Germania, ma ora si può fare qualcosa in più".

Quanto è importante questo aspetto?

"Quando si va a vendere a Milano, o a Parigi o in qualsiasi altro posto, si può dire “Questa birra è prodotta con orzo locale“, evidenziando un legame col territorio che è un valore aggiunto".

Come si promuovono queste birre?

"Per il vino della nostra regione c’è stata una notevole evoluzione e, nelle Marche, siamo passati dal bere vini trentini o toscani a quelli marchigiani. E’ stato fatto un grande lavoro che si può fare anche per la birra".

Come si arriva al mercato italiano e estero?

"Attraverso fiere come quella di Rimini, Beer and Food Attraction (presenti una decina di birrifici marchigiani) che sono importanti dove è bene esserci. Gli stranieri amano le nostre birre, per loro sono le più buone del mondo, ma all’estero rischiamo di non essere competitivi nei prezzi. Le loro birre costano molto meno, mentre noi abbiamo dei costi e una burocrazia molto pesanti".

Altri canali di vendita?

"Spacci aziendali, ristoranti, pub e c’è un grande ritorno degli eventi ‘di piazza’".