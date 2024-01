"Così i miei bisnonni salvarono una famiglia di ebrei a Roma. Ora sono Giusti tra le Nazioni"

Macerata, 21 gennaio 2024 – Dalle Marche a Roma, e poi di nuovo nelle Marche, per la libertà. È la storia dei miei bisnonni, Nazzareno Gennaretti e Maria Fava, e anche di Augusto Filippi, fratello della mia nonna paterna. Ai miei bisnonni, il 2 febbraio 2011, è stata riconosciuta la più importante onorificenza dello stato di Israele verso chi, rischiando la propria vita, ha offerto aiuto agli ebrei perseguitati dai nazisti, quella dei Giusti tra le Nazioni. Un particolare, della mia famiglia, di cui sono venuta a conoscenza per caso, grazie ad una chat di parenti, qualche mese fa. Maria e Nazzareno erano originari della provincia di Ancona, di Serra San Quirico, ma dopo la Prima guerra mondiale si trasferirono nella capitale, in un casale di campagna, sulla via Cassia. Una famiglia umile che, nel momento del bisogno, non si tirò indietro.

La loro vita, infatti, si intrecciò con quella dei Sermoneta-Ottolenghi: Salvatore Sermoneta con la moglie Regina, e i tre figli Renato, Alberto e Giulia. Con loro anche Ermanno, fratello di Regina. Dopo l’occupazione di Roma da parte dei nazisti (avvenuta l’8 settembre 1943), questa famiglia ebrea si procurò dei documenti falsi ma il 16 ottobre successivo, il giorno del rastrellamento del ghetto romano, furono costretti a fuggire. Fu Regina ad essere informata di quanto stava accadendo e, per evitare di essere catturati e deportati, si gettarono dalla finestra di casa che affacciava in un cortile in cui c’era la bottega di un marmista. Ermanno riuscì subito a fuggire, mentre Regina si ruppe un tallone e la piccola si fratturò diverse vertebre e la mano sinistra. Così il marmista le nascose nel suo laboratorio mentre Alberto e Renato riuscirono a nascondersi altrove. Regina e la piccola Giulia furono portate, nella notte, in una clinica delle suore in corso Italia e rimasero ricoverate per un mese.

Fu nel momento delle loro dimissioni che Ermanno si appellò al buon cuore di Nazzareno Gennaretti e di sua moglie Maria che avevano già sei figli. Essendo mezzadri, non navigavano certo nell’oro ma offrirono la loro accoglienza a questa famiglia per quasi un anno, dal novembre 1943 fino al 4 giugno dell’anno seguente, dopo la Liberazione. Intanto, nelle Marche, proprio nel territorio settempedano di Chigiano e Valdiola fra i partigiani che si stavano battendo per la Resistenza, c’era il fratello della mia nonna paterna, Augusto Filippi, che proprio lì, durante l’unica battaglia che si combatté nel Centro Italia, perse la vita nel marzo del ’44. Il suo nome è iscritto nella lastra di marmo che è affissa vicino al monumento della Resistenza in viale Mazzini a San Severino.

Il riconoscimento di Giusti tra le Nazioni per i Gennaretti-Fava fu il risultato della richiesta di Giulia Sermoneta, che non ha mai dimenticato l’accoglienza di questa umile famiglia di contadini. Così recita il certificato dello Yad Vashem di Gerusalemme: "Si certifica che nella sessione del 15 dicembre 2010 la commissione per la designazione dei Giusti, sulla base delle evidenze rappresentate, ha deciso di onorare Nazzareno e Maria Gennaretti i quali, durante il periodo dell’Olocausto, rischiarono la loro vita per salvare gli ebrei perseguitati. La commissione, quindi, ha conferito loro la medaglia di Giusti tra le Nazioni. I loro nomi saranno per sempre incisi sul muro dell’onore all’interno del Giardino dei Giusti, in Yad Vashem, Gerusalemme".