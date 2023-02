"Bisogna incentivare la sinergia tra Comune e associazioni"

La gestione della cultura non si deve limitare alle aule del Palazzo ma si deve tener conto anche delle proposte di associazioni che da oltre trent’anni operano sul territorio, animate dal solo interesse di diffondere conoscenza. E’ stato questo il tema affrontato al bar Cinciallegra, alla presenza di Anna Maria Vecchiarelli, presidente dell’Archeoclub Civitanova, Alvise Manni, presidente del Centro Studi Civitanovesi, e Gianluca Crocetti, presidente della commissione comunale Cultura. La Vecchiarelli e Manni hanno auspicato maggiore considerazione da parte degli enti e una diversa visibilità. Crocetti, dal canto suo, ha pienamente condiviso e recepito la proposta: "La sinergia fra Comune e associazionismo deve essere incentivata e non vista come avulsa dal contesto culturale. Una amministrazione pubblica lungimirante deve valorizzare al massimo le risorse presenti sul territorio e concordare con esse una fruttuosa collaborazione con chi volontariamente e gratuitamente mette al servizio del bene comune le proprie competenze".

g. f.