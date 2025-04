"Bisogna lottare per le donne"

"Abbiamo deciso di organizzare un ritrovo del genere in piazza dopo una scia di cortei che, già dalla scorsa settimana, ha animato tutta l’Italia – dice la studentessa Margherita Tana, una delle partecipanti alla passeggiata arrabbiata organizzata ieri in centro a Macerata –. Questo perché è importante parlare sempre di femminicidio e patriarcato, non solo nei momenti in cui scoppiano casi mediatici che innescano la rabbia o l’indignazione di tutti. È importante lottare ogni giorno. Vogliamo contrastare la violenza di genere e avere più leggi che tutelino le donne, accanto a percorsi mirati nelle scuole come l’educazione sessuoaffettiva."