"Bisogna ripristinare la consegna dei prelievi"

di Asterio Tubaldi

L’infermiera Paola Biagiola, recanatese, laureata in scienze infermieristiche e titolare dello studio professionale infermieristico "Medika", è dovuta ricorrere al suo legale, l’avvocato Rita Sisti, per ottenere una spiegazione, scrivendo al commissario dell’Ast 3 di Macerata Antonio Draisci, alla Regione (al presidente Francesco Acquaroli e assessore Filippo Saltamartini) e ai vari responsabili sanitari. Il motivo? Portare i prelievi ematici, eseguiti a domicilio da pazienti impossibilitati a muoversi, al centro accettazione prelievi dell’ospedale di Recanati. Ma non solo. Come si ricorderà, da qualche settimana la direzione sanitaria del "Santa Lucia" ha dato disposizione agli operatori addetti all’accettazione del punto prelievi di non prendere più in carico i campioni ematici presentati da infermieri professionali privati. Un tema già affrontato su queste colonne. "Seppur richiesto per iscritto – precisa l’avvocato Sisti nella lettera che abbiamo potuto visionare – non è stata mai formalizzata alcuna disposizione-delibera da parte del responsabile del servizio né sono stati indicati i motivi di un tale diniego che appare del tutto illegittimo e privo di motivazione oltre che pregiudizievole sia per lo svolgimento dell’attività professionale della mia cliente sia pure per le esigenze dei pazienti che richiedono, per ovvi motivi di salute, il servizio domiciliare all’infermiera Biagiola. Molti di loro sono, infatti, allettati e la maggior parte di essi gode comunque di esenzioni per il pagamento delle analisi ematiche. Il rifiuto da parte dello sportello pubblico di Recanati di accettare questi campioni imporrebbe loro di rivolgersi a strutture private con l’ulteriore aggiunta di costi non dovuti". Il legale contesta quindi quanto comunicato pubblicamente dal commissario Draisci che aveva detto che ci si può rivolgere al servizio Adi (Assistenza domiciliare infermieristico) di zona che come si sa è "già saturo di prestazioni e quindi sicuramente non in grado di soddisfare tutte le ulteriori richieste di prelievo mattutino che si verrebbero a generare", prosegue l’avvocato Sisti nella lettera. Poi, un pensiero per altri colleghi di zona: "La mia cliente, così come altri, sta subendo un ingiustificato danno alla sua attività riconosciuta come di elevata professionalità e sicuramente preziosa per l’intera comunità territoriale". Infine, una richiesta: "Si chiede conferma e rassicurazione, nel senso che possa essere sin da subito proseguita o ripristinata con regolarità e senza divieti verbali immotivati, la presentazione dei campioni ematici allo sportello accettazione prelievi dell’ospedale di Recanati".