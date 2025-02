Bisogni dei cani in strada: al via pattuglie in borghese

Bisogni dei cani abbandonati nelle aree verdi e in strada, si intensificano i controlli nel fine settimana dopo numerose segnalazioni da parte dei residenti. In azione gli agenti della polizia locale, guidati dal dirigente Cristian Lupidi, che stanno eseguendo una serie di controlli su più fronti.

L’altro ieri, nel corso del servizio stradale in zona stadio per la partita in casa della Civitanovese, gli agenti hanno rilevato una violazione al codice dalla strada commessa da una residente, extracomunitaria. La donna aveva fatto guidare al marito l’auto, che però era sottoposta a fermo amministrativo per aver circolato nonostante la sospensione per omessa revisione, accertata dai carabinieri poche settimane fa. L’auto è stata portata via dal carro attrezzi e sequestrata. Maxi sanzione in arrivo per la donna e revoca della patente per non aver adempiuto adeguatamente agli obblighi di custodia.

Durante il controllo è stato poi rinvenuto un motociclo, risultato rubato a Civitanova l’ultimo dell’anno.

I controlli hanno interessato anche i locali. Il nucleo della polizia locale competente ha provveduto a fare delle verifiche in alcune attività: sono emerse violazioni per difformità del cartello indicante il divieto di fumo, inosservanza del dovere di esporre sia il titolo abilitativo all’esercizio nonché la tabella dei giochi vietati e l’assenza delle indicazioni sintomatiche alcol correlate, nonché il misuratore del tasso alcolemico.

Per uno di questi locali, inoltre, è scattata anche la segnalazione all’Ast per alcune irregolarità nelle incombenze del manuale di autocontrollo, nonché al garante della privacy per l’assenza di sufficienti cartelli indicanti la videosorveglianza interna, che era attiva al momento del controllo.

Scattano maggiori controlli anche sulle cattive abitudini da parte di chi porta a spasso gli amici a quattro zampe. Su sollecitazione dell’assessore al decoro urbano e alla sicurezza Giuseppe Cognigni, che ha riferito di aver ricevuto numerose lamentele da parte di cittadini per il mancato rispetto delle norme riguardanti la raccolta delle deiezioni canine su spazi comuni, saranno predisposti, specie nei week end, servizi di agenti in borghese con l’obiettivo di controllare la corretta conduzione degli animali nelle aree pubbliche. Si tratta di un fenomeno particolarmente inviso ai cittadini, sul quale ora la polizia locale farà scattare una stretta a tutela del decoro di vie e spazi verdi, per evitare il dilagare della sporcizia a causa della maleducazione di qualcuno.

Chiara Marinelli