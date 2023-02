Bit, oltre duemila visitatori allo stand ’La mia via Lauretana‘ "Turismo chiave per il rilancio"

Sono stati oltre duemila i visitatori allo stand "La mia via Lauretana" e oltre 200 gli operatori, giornalisti di settore, privati, appassionati, organizzatori di eventi che hanno preso contatti per conoscere in modo più approfondito il progetto di valorizzazione delle aree colpite dal sisma e le bellezze architettoniche e paesaggistiche del Maceratese. Si è conclusa così, alla Bit di Milano, la tre giorni dedicata alla promozione del turismo internazionale, che ha visto Macerata protagonista. Il progetto "La mia via Lauretana", ideato in collaborazione con il "Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della Via Lauretana" e il raggruppamento dei 18 comuni dell’entroterra, vedeva il Comune di Macerata come capofila, individuato dalla Regione con i fondi europei (Por Fesr 2014-2020). Nei tre giorni di Bit si sono succeduti incontri, dibattiti e momenti di approfondimento che hanno promosso e valorizzato le eccellenze di Macerata e dei comuni coinvolti. "Con la promozione di un turismo lento e religioso e la valorizzazione della via Lauretana, Macerata ha potuto contare su una grande vetrina – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. C’è stato un enorme interessamento verso un progetto plurale e di grande sinergia del territorio, fatto di bellezze paesaggistiche e luoghi unici che stanno cercando di risanare le loro ferite ripartendo, anche, dal turismo come volano di rilancio economico e sociale". "Più di duemila visitatori da tutto il mondo hanno visto il nostro stand, numeri straordinari che danno finalmente a Macerata e al suo territorio il palcoscenico che merita – ha aggiunto l’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi –. Essere capofila della valorizzazione dei Cammini Lauretani ci consente di esprimere e mettere in rete i tanti punti di forza che la nostra terra ha da offrire. Profonda spiritualità, bellezza del paesaggio, ricchezza dei beni culturali, qualità e varietà dei festival ne fanno una tappa ideale per chi sceglie un turismo lento, spirituale".