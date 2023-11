Biumor inaugura con il botto: pienone per Maicol&Mirco

Politeama di Tolentino gremito, giovedì, per la giornata inaugurale di Biumor, tra un Giorgio Morandi versione fumetto di Maicol&Mirco (al secolo Michael Rocchetti) e la comicità di Piero Massimo Macchini. Presente fra il pubblico anche Stefania Mari, figlia di Luigi, il promotore della prima Biennale dell’umorismo nell’arte nel 1961. "Ha del miracoloso che una manifestazione sia così longeva – ha esordito il direttore artistico Hermas Ercoli –; siamo riusciti a traghettare il concorso dall’analogico al digitale e a portarlo nel nuovo millennio. Oggi è un unicum in Italia, un fenomeno internazionale con 2.400 opere da tutto il mondo". Sono stati celebrati anche i dieci anni dall’arrivo del festival ideato da Popsophia sulla filosofia dell’umorismo. Hermas ha poi mostrato la selezione delle opere che comporranno la mostra: "Guerre, disperazione, morte, ambiente, emigrazioni. Non sono opere per sorridere, non c’è niente da ridere, sono richieste d’aiuto, l’umorismo è strumento di denuncia". "Aver lasciato gli artisti liberi di scegliere il tema è stato un grande brainstorming internazionale", ha detto il sindaco Mauro Sclavi.