Biumor: monologo di Macchini e un inedito ’philoshow’

Biumor festeggia dieci anni di filosofia dell’umorismo. E lo fa organizzando due appuntamenti. Giovedì 23 novembre, al Politeama di Tolentino, verranno mostrate in anteprima le 70 opere selezionate attraverso una video proiezione alla presenza della giuria e del presidente, il fumettista Michael Rocchetti, in arte Maicol&Mirco; l’allestimento fisico nella sala Mari sarà invece inaugurato a dicembre. Rocchetti presenterà anche il suo ultimo lavoro, "Natura Morta, una domanda a Giorgio Morandi". Tra gli ospiti, anche Piero Massimo Macchini che si cimenterà in un monologo inedito su "marchigianità e filosofia". A chiudere gli interventi, dopo i saluti del direttore artistico Evio Hermas Ercoli e degli amministratori, Lucrezia Ercoli che terrà una lectio su filosofia e umorismo, ripercorrendo i dieci anni di Biumor: un video-racconto curato dal regista Riccardo Minnucc mostrerà i tanti ospiti e relatori che hanno contribuito alla riflessione sull’arte della risata amara e malinconica. La serata clou è quella di venerdì 24, quando nella cornice del teatro Vaccaj si svolgerà la cerimonia di premiazione degli artisti: tre i riconoscimenti assegnati per primo, secondo e terzo posto per il "Premio città di Tolentino" e primo posto per il "Premio Luigi Mari" dedicato alla caricatura. Verranno poi assegnate anche le menzioni speciali per il secondo classificato del Premio Mari e per una serie di opere selezionate dalla giuria come interpreti dei "Nuovi linguaggi" dell’arte. Chiusura con un "philoshow" inedito, curato da Lucrezia Ercoli e con la regia di Riccardo Minnucci, e la presenza della band Factory. In scaletta, i brani del panorama musicale più ironico degli ultimi 50 anni: da Cochi e Renato a Elio e le Storie tese, dagli Skiantos a Rino Gaetano. E poi ancora la figura di Joker e un omaggio a Friends, a poche settimane dalla scomparsa di Matthew Perry, il Chandler della sitcom americana.