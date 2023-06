Biumor si avvicina: nessun tema specifico nelle domande

È partita la macchina organizzativa della 32ª Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte, storico concorso di arte umoristica che dal 1961 si svolge negli anni dispari, articolato in due sezioni: il "Premio internazionale città di Tolentino" dedicato all’arte umoristica, e il "Premio Luigi Mari", dedicato al ritratto caricaturale. Il termine fissato per la consegna delle opere è il 6 novembre. Possono partecipare artisti contemporanei di ogni nazionalità, senza limiti di età, in qualsivoglia forma d’arte visiva e ogni tipologia di materiale e di supporto: pittura, grafica, scultura e installazione, fotografia, video. I lavori saranno valutati da una giuria qualificata che sceglierà i vincitori e selezionerà quelli da esporre nella mostra della Biennale. La novità di quest’anno è che non ci sarà un tema da seguire: artisti e vignettisti avranno massima libertà di espressione per captare lo stato di umorismo nell’arte.