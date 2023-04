Bivacchi di sbandati all’ex Inam Trovati rifiuti, vestiti e siringhe

di Paola Pagnanelli

L’ex Inam di via Dante Alighieri torna a ospitare sbandati. L’allarme è arrivato ieri pomeriggio, quando alcuni passanti hanno segnalato alle forze dell’ordine che una persona era entrata nel palazzone, chiuso e abbandonato ormai da anni. Subito sono arrivati carabinieri e polizia e in loro ausilio, anche per rintracciare la proprietà, gli agenti della polizia locale. Con il proprietario, militari e vigili hanno fatto un controllo all’interno dell’edificio, dove non è stato trovato nessuno. Nelle stanze però sono stati trovati indumenti, resti vari e siringhe, a conferma che di nuovo gli uffici che erano sede dell’Inam sono diventati un riparo per disperati. La proprietà, la società Intermesoli-Emiliani, aveva provveduto tempo fa a recintare il palazzo e a chiudere ogni porta. Ma a quanto sembra qualcuno avrebbe trovato un passaggio, utilizzando un accesso nascosto e rompendo una finestra. Di finestre accessibili nell’edificio ce ne sono parecchie, ecco perché impedire definitivamente l’accesso è una missione non impossibile, ma quasi. Dopo aver perlustrato il palazzo, polizia locale e carabinieri hanno richiuso la porta d’accesso. In futuro saranno fatti altri controlli, ma la situazione resta sempre un po’ a rischio. La proprietà aveva annunciato, nel 2021, la volontà di procedere a una demolizione e ricostruzione, grazie ai fondi del Sismabonus. Il progetto era tramontato, perché era emerso che per il palazzo era ancora prevista la realizzazione di un tunnel sotterraneo di collegamento ai parcheggi sotto ai Salesiani, e la variante chiesta nel 2015 non era mai arrivata. A novembre del 2021, gli uffici avevano eliminato dal progetto di recupero dell’area il tunnel. Da allora non ci sono stati sviluppi.