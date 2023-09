Bivacchi e problemi al parco Europa. Ricoverata in ospedale una 40enne

È stata fatta ricoverare in ospedale la donna africana, sui quarant’anni, che da tempo bivacca e dorme nel parco Europa di Porto Recanati. Ad agire sono stati gli agenti della polizia locale e l’ambulanza del 118, dopo che lei si era messa a urlare all’indirizzo di alcuni passanti. L’intervento risale al primo pomeriggio di giovedì, proprio all’indomani dalla protesta di un residente della zona – l’ex assessore Attilio Fiaschetti –, che aveva segnalato sulle nostre colonne diverse criticità dell’area verde. Infatti, già in mattinata la donna aveva dato in escandescenze urlando contro dei bambini che passeggiavano nel parco Europa. E, stando ad alcune testimonianze, si sarebbe messa pure a lanciare delle bottiglie verso qualcuno che passava da quelle parti. Così sono intervenuti la polizia locale e gli operatori sanitari del 118. E dopo un lungo dialogo di circa un’ora, la donna si è poi fatta convincere a sottoporsi a una serie di accertamenti sanitari. Quindi, è stata caricata in ambulanza e portata all’ospedale di Civitanova. Tra l’altro, in passato la 40enne sarebbe stata ricoverata sempre per simili motivi e a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. Nel frattempo sulla questione si è espresso Attilio Fiaschetti, tramite il proprio profilo Facebook: "Dopo l’articolo sul Carlino, dove avevo chiesto l’anonimato, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno per più di un’ora lavorato insieme al 118 per convincere ‘la residente’ del parco Europa ad andare con loro. Complimenti per la pazienza. La cosa che andrebbe fatta, ora, è quella di far sparire le sue cose che sono state riposte sotto la pianta e portarle in Comune".

Giorgio Giannaccini