Bivacchi, rifiuti e degrado al centro diurno per disabil

Nella struttura di Villa Teresa, che ospita il centro diurno "L’Infinito", dedicato all’attività educativa per persone disabili, la situazione sta diventando sempre più insostenibile. Non solo le scritte blasfeme lasciate sui muri della struttura, ma anche il comportamento incivile che si manifesta durante la notte sta contribuendo al crescente degrado della zona. Il camminamento esterno della struttura, che si affaccia sul parco giochi del "Giardino del Concilio", è diventato un luogo di ritrovo per sbandati e persone che, approfittando della solitudine e del buio, lasciano dietro di sé tracce di festini notturni.

Soprattutto nelle giornate fredde o piovose, questi individui si rifugiano sotto la tettoia del camminamento dove consumano bevande alcoliche e fumano lasciando una vera e propria marea di rifiuti. Ogni mattina, alcuni volenterosi provano a ripulire l’area, ma l’impresa si rivela vana: nonostante gli sforzi, infatti, la scena si ripete ogni notte lasciando il personale della struttura con il morale sempre più basso. In uno dei tentativi di pulizia, è stato trovato anche un bilancino di precisione, un chiaro segno che potrebbero esserci anche attività illecite come il consumo di droga. L’amarezza e la frustrazione del personale del Centro sono palpabili perché non si riesce più a stare dietro a tale maleducazione e al continuo degrado. Un altro episodio inquietante si verifica in una parte estrema del camminamento, dove un angolo, nascosto alla vista, è diventato il punto di riferimento per chi, incurante di ogni regola di civiltà, utilizza il muro come una sorta di "bagno pubblico": l’odore di urina che pervade l’area è intenso e insopportabile.

Le scritte vandaliche non si fermano ai muri della struttura: hanno anche invaso la colonna situata all’ingresso della scuola materna di via Kennedy, confinante con Villa Teresa. Le scritte volgari, ripetutamente segnalate all’autorità comunale, sono rimaste intatte, senza che fosse preso alcun provvedimento per rimuoverle. Questo degrado non è solo una questione di inciviltà, ma rappresenta anche un chiaro segno della mancanza di controllo e di intervento da parte delle autorità competenti.