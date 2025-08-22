Bivacco al Lido Cluana, arriva la polizia locale

Bivacco a due passi dal centro, arriva la polizia locale per lo sgombero. È l’intervento eseguito nella mattinata di ieri al Lido Cluana, a due passi da piazza XX Settembre, dagli agenti del nucleo operativo pronto intervento e sicurezza della polizia locale di Civitanova.

Tutto è partito da alcune segnalazioni da parte dei cittadini. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato due persone, un cittadino extracomunitario e una donna italiana, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che avevano allestito un giaciglio di fortuna nell’area verde pubblica. La polizia locale ha provveduto all’identificazione dei due e a portare via tutta l’attrezzatura che era stata utilizzata per l’accampamento. Per entrambi ora scatteranno le sanzioni previste dal regolamento di polizia urbana, che vieta il campeggio sulle aree verdi e gli spazi pubblici, con contestuale ordine di allontanamento e divieto di ritorno in città. Dalle prime verifiche della polizia locale è emerso che nei confronti della donna pendevano rintracci per procedimenti penali emessi dalla procura di Fermo, per l’accusa di ricettazione, e dalla procura di Macerata, per i reati di lesioni aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’identificazione e l’elezione di domicilio, la donna è stata allontanata.

L’operazione eseguita ieri mattina rientra nel quadro della costante attività di presidio e controllo del territorio che la polizia locale di Civitanova sta attuando, e che negli ultimi mesi si è ulteriormente intensificata.

"La presenza puntuale della polizia locale sul territorio e controlli mirati come questo sono fondamentali – ha commentato il comandante Cristian Lupidi – per garantire sicurezza, prevenzione e decoro urbano in città, tutelando cittadini e spazi pubblici".

Di recente sono stati numerosi i blitz eseguiti dagli agenti della polizia locale in spiaggia per contrastare il commercio abusivo, sia al mattino che di pomeriggio. Queste operazioni di controllo hanno portato al sequestro di numerosi articoli che erano stati messi in vendita in modo abusivo lungo il litorale.

Chiara Marinelli